Ripristino asfalto in Via della Repubblica dal 28 maggio

Interventi anche su Via Emilia Romagna e incroci limitrofi

Dal 28 maggio 2025 prenderanno avvio gli interventi di rifacimento dell’asfalto su Via della Repubblica, nel tratto compreso tra Via Firenze e Via Primo Maggio, lato carreggiata precedentemente interessato dai tagli per lavori sui sottoservizi. L’intervento includerà anche gli attraversamenti pedonali. Contestualmente sarà riasfaltata completamente Via Emilia Romagna. Ulteriori lavorazioni interesseranno le zone in prossimità degli incroci con Via Todi e Via Città di Castello. Le opere rientrano nell’impegno dell’Amministrazione comunale per il ripristino della pavimentazione stradale a seguito di lavori tecnici eseguiti nei mesi precedenti.