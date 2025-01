Rinasce la Colonia di Santa Lucia a Bastia Umbra

Rinasce la Colonia – Bastia Umbra: Avviato il recupero della Colonia di Santa Lucia, un edificio lasciato in stato di abbandono da anni. La struttura, di proprietà della Regione Umbria e precedentemente utilizzata dal Comune, è chiusa da tempo. Durante il terzo incontro tra il sindaco Erigo Pecci e la Regione, rappresentata dall’ingegner Francesca Pazzaglia, è stato deciso di dare il via a un piano di recupero ambizioso.

L’amministrazione di Bastia Umbra, attiva fin dal suo insediamento, ha stanziato 20.000 euro nel bilancio 2025 per iniziare la sistemazione e messa in sicurezza dell’area verde e dei parcheggi circostanti, spazi che erano un tempo luoghi di aggregazione e svago per i residenti, soprattutto per i bambini.

Il progetto sociale, elaborato dall’assessora Elisa Zocchetti, sarà fondamentale per ottenere la gestione della colonia dal Comune, una volta rimosse le irregolarità presenti nell’edificio. Verificata l’agibilità, gli immobili potrebbero ospitare il centro scout per il gruppo Agesci Bastia 1.

La colonia di Santa Lucia non è solo un edificio da recuperare ma un simbolo per il quartiere, che da anni lotta per ottenere spazi di aggregazione. Il quartiere è caratterizzato da una forte presenza multietnica, con residenti di oltre 12 nazionalità diverse. La riapertura dell’area verde della colonia potrebbe diventare un punto di incontro e integrazione per i cittadini, soprattutto per i giovani privati di uno spazio sicuro e accessibile dove giocare.

Lo scorso mese di luglio è stato costituito il comitato spontaneo “La colonia di Santa Lucia e la sua area verde devono vivere”. Il comitato, accogliendo con favore la decisione dell’amministrazione di stanziare fondi per la sistemazione dell’area, si impegna a vigilare sull’utilizzo dei fondi pubblici e a partecipare attivamente alla definizione del progetto sociale.

Il recupero della colonia di Santa Lucia coinvolge tutta la comunità di Bastia Umbra, che attende da anni la restituzione di uno spazio simbolico per il quartiere e la città. L’amministrazione comunale, insieme al comitato e alla Regione Umbria, è determinata a restituire a Bastia una struttura che rappresenta un pezzo importante della sua storia e del suo futuro come comunità coesa e inclusiva.