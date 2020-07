Domenica ecologica in Fiera, a Bastia Umbra il 12 luglio

Torna la Fiera d’Estate con la seconda Domenica ecologica, il 12 Luglio. L’ecologia trova attuazione anche nella chiusura del traffico, con l’Isola Pedonale che interesserà con la Fiera il centro storico e via Roma, dalle ore 8.00 alle 20. La Fiera d’estate è organizzata da L’arte e la terra con banchi fiori, food, pronto moda, artigianato, hobbismo, intrattenimento bambini.

Sarà presente in fiera (in piazza Mazzini) uno stand delle Farmacie Comunali 1 e 2 di Via Firenze, 51 e Piazza XXV Aprile, 66 con il personale a disposizione per consulenze, misurazione pressione arteriosa, distribuzione di materiale informativo con campioni e gadget. Le consulenze gratuite della farmacia proseguiranno per l’intera settimana dal 12 al 18 Luglio nelle sedi delle Farmacie.

Sempre Domenica 12 un appuntamento per i più piccini con la Biblioteca Comunale “A. La Volpe” presso il Cinelido Esperia (Via I.Silone- zona ufficio postale) alle ore 18.00. Il titolo dell’iniziativa “Rodari all’Improvviso”, a cura di Mirko Revoyera, cantastorie, autore teatrale umbro: “Uno spettacolo, favole a zonzo, Tour di storie in partenza dalla stazione “Gianni Rodari”, in viaggio sui binari del gioco, spettacolo da fare tutti insieme. Porta allo spettacolo il libro che ami, scoprirai cosa potrà diventare grazie alla tua fantasia”. L’iniziativa fa parte di una serie di eventi per i più piccoli promossi dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Sistema Museo.

Prenotazione obbligatoria disposizioni Covid-19. Info:bibliotecabastia@sistemamuseo.it

Cinelido Esperia, Rivierasca, Via Ignazio Silone, Bastia Umbra.

Nel centro storico (Piazza Umberto I, Via Garibaldi, Giardino di Casa Chiara, piazzetta Franchi, Via Roma, presenti per la seconda domenica i pittori, per la Galleria d’Arte Diffusa che ha ottenuto ampia adesione sia dagli artisti che dalle attività commerciali che hanno risposto numerose dando disponibilità ad ospitare nelle vetrine e all’interno dei locali i quadri degli artisti.

Proseguono tutte le sere alle ore 21.15 le proiezioni cinematografiche del Cinema Esperia Bastia in versione estiva, all’aperto, il programma su www.cinemaesperiabastia.it; nel fine settimana Venerdì 10 Jo Jo Rabbit, Sabato 11 Joker, Domenica 12 Favolacce

In tutte le manifestazioni si raccomanda alla cittadinanza il pieno rispetto della normativa COVID con il mantenimento del distanziamento fisico e laddove questo non sia possibile, l’utilizzo delle mascherine.

L’isola pedonale nel centro storico e in Via Veneto si protrarrà fino alle ore 24.00

Le Domeniche ecologiche successive con Isola pedonale

– 9 Agosto Domenica ecologica Green (Isola Pedonale 0re 9.00-24.00)

– 30 Agosto Domenica ecologica In Volontariato (Isola Pedonale ore 9.00-24.00)

Inoltre, Isola Pedonale a Bastia in tutti i Venerdì di Luglio e Agosto in orario serale, con food e musica live, shopping (segue comunicato a parte)