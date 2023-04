Terminati lavori scuole Primaria Don Bosco e Infanzia di Costano

Terminati i lavori delle scuole Primaria Don Bosco e Infanzia di Costano Grazie ad un bando regionale per la scuola Primaria Don Bosco e fondi PNRR per la Scuola di infanzia di Costano si è ottenuto un significativo contributo a fondo perduto per un nuovo quanto importante rinnovamento e adeguamento delle strutture. L’attenzione per i nostri bambini e bambine, per i ragazzi e ragazze è un elemento concreto messo in atto da questa Amministrazione con la messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici.

A Costano i lavori sono terminati con 3 mesi di anticipo sul cronoprogramma della ditta appaltatrice. Oggi 5 Aprile 2023 il rientro degli studenti e delle studentesse alla Scuola Don Bosco.

A Costano si attende la prossima consegna dei nuovi arredi scolastici voluti e acquistati dall’Istituto Comprensivo Bastia 1. Sono terminate in data odierna le manutenzioni straordinarie sulla copertura e la bonifica delle pareti esterne della Scuola dell’Infanzia Pascoli. Un ringraziamento va a tutto l’Ufficio Tecnico Comunale, alle Dirigenti Scolastiche, ai docenti e alle famiglie per la collaborazione e per la pazienza nel periodo dei lavori in cui gli alunni hanno svolto le lezioni in altri immobili. L’Amministrazione augura a tutti gli studenti un buon rientro nelle loro aule.

Ufficio stampa Comune