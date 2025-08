Bastia Umbra al buio: al via maxi piano da 3,9 milioni

Presto nuovi impianti per superare guasti e disagi

Disagi frequenti, guasti prolungati e vie completamente al buio. La pubblica illuminazione di Bastia Umbra continua a far registrare criticità, con segnalazioni quotidiane e un quadro impiantistico che, secondo quanto reso noto dal Comune, è ormai tecnicamente obsoleto. La situazione, definita “insostenibile” dall’Amministrazione (sindaco Erigo Pecci), affonda le radici in una prolungata assenza di manutenzione che ha compromesso la funzionalità dell’intero sistema.

Cavi logori, centraline obsolete e linee ormai al limite della durata tecnica sono la causa di guasti sempre più frequenti, spesso innescati da condizioni meteorologiche estreme. Il caldo e il freddo intensi, i temporali estivi e le raffiche di vento mettono costantemente in crisi l’impianto, provocando disservizi anche gravi. Le squadre tecniche dell’azienda incaricata intervengono ogni giorno con riparazioni mirate e urgenti, ma si tratta di interventi temporanei, insufficienti a garantire una stabilità duratura.

In alcune aree del territorio, come nel caso di Via Todi e Via Città di Castello, l’individuazione del guasto ha richiesto diversi giorni. In Via Roma, invece, si è dovuto attendere l’intervento di Enel per sostituire un contatore guasto, mentre altri blackout nella stessa zona sono collegati al malfunzionamento generato dal raccordo tra la nuova rete e quella ancora in funzione, ma ormai compromessa.

La situazione desta preoccupazione tra residenti e automobilisti, con problemi evidenti per la sicurezza e la viabilità. L’Amministrazione comunale, consapevole dell’urgenza, ha deciso di accelerare su un progetto di riqualificazione complessiva dell’illuminazione urbana, da tempo depositato negli uffici e mai avviato.

Il piano prevede la sostituzione completa di corpi illuminanti, quadri elettrici, linee e cavi in tutte le aree della città, e sarà finanziato con un investimento di 3,9 milioni di euro. L’obiettivo è dotare Bastia Umbra di una rete moderna, efficiente e meno esposta a guasti. Oltre a garantire una maggiore affidabilità, l’intervento genererà anche un risparmio strutturale per le finanze pubbliche, riducendo i costi di gestione e di energia.

L’Amministrazione ha dichiarato di essere attivamente impegnata sul territorio, intervenendo su ogni segnalazione ricevuta, sia tramite canali ufficiali che informali. Tuttavia, si ammette che gli attuali sforzi possono solo limitare i danni, in attesa che si possa procedere con la riqualificazione radicale dell’intero impianto.

Il cronoprogramma prevede l’approvazione del Progetto Esecutivo entro il mese di settembre, con successivo avvio della programmazione degli interventi. I lavori riguarderanno l’intero centro abitato, senza escludere le zone periferiche.

L’Amministrazione ha rivolto un ringraziamento pubblico ai cittadini che continuano a segnalare problematiche con senso civico, contribuendo a mantenere alta l’attenzione sul tema. “Solo con la collaborazione attiva della comunità – è stato sottolineato – si può gestire un patrimonio comune così esteso e complesso”.

In conclusione, il Comune riconosce che l’attuale impianto non è più adeguato alle esigenze della città e si impegna ad affrontare con determinazione una problematica che incide sulla qualità della vita quotidiana. L’intervento annunciato rappresenta un passaggio chiave per il superamento definitivo di un problema cronico, con l’ambizione di restituire decoro e sicurezza all’intero sistema urbano di illuminazione.