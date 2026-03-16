Viaggio Emozionale, a Bastia Umbra un ciclo di incontri per riscoprire la connessione tra uomo, natura e interiorità

L’Associazione Bastia Città è onorata di comunicare che giovedì 26 marzo, prende il via “Viaggio Emozionale: Ascolto che accoglie, Incontro che rigenera”, un ciclo di incontri che ci accompagnerà fino ad ottobre, curato da Francesca Ragni, counselor ed esperta in relazioni umane, e dal Professor Gaetano Mollo, filosofo già ordinario dell’Università di Perugia.

Mentre il mondo fuori accelera, il Viaggio emozionale propone di rallentare. A differenza dei tradizionali seminari, questi incontri sono concepiti come un percorso esperienziale in cui il partecipante è il vero protagonista. Attraverso il racconto di vissuti personali, la riflessione guidata e la contemplazione, ogni appuntamento mira a connettere la dimensione intima dell’individuo con l’ambiente circostante con l’obiettivo di attivare risorse personali per favorire un autentico senso di rigenerazione.

Oltre alle riflessioni filosofiche di Gaetano Mollo e alle competenze relazionali e psicodinamiche di Francesca Ragni, il programma prevede il contributo del centro Baldo&Riccia per gli interventi assistiti con gli animali e di autorevoli esperte in Arteterapia che cureranno due laboratori specifici volti a stimolare la sensibilità e l’espressione di sé:

Laboratorio delle Erbe: Un percorso dedicato alla scoperta e alla conoscenza delle piante, per riconnettersi con i cicli biologici della terra.

Laboratorio del Segno: Un’esperienza creativa per esplorare come un semplice segno grafico possa tradursi in emozione.

L’iniziativa è strutturata in tre percorsi tematici progettati per offrire strumenti di riflessione e benessere psicofisico:

Modulo 1: La Connessione con il Tutto. Focalizzato sulla dimensione interiore e la percezione del legame tra individuo e ambiente attraverso la narrazione e la contemplazione.

Modulo 2: L’Equilibrio tra Specie e Ambiente. Un approfondimento scientifico e sistemico sui benefici del contatto con la natura e il mondo animale.

Modulo 3: Fili di Memoria, Legami di Comunità. Un’esplorazione del valore della responsabilità e della cura, toccando temi delicati come l’impegno civile e il labirinto dell’Alzheimer.

“In un’epoca dominata dalla frenesia e da un mondo che corre sempre più veloce, rischiamo di smarrire il senso profondo dello stare insieme e dell’ascolto di noi stessi,” dichiara Silvana Moretti, Presidente dell’Associazione Bastia Città.

“Con ‘Viaggio Emozionale’ abbiamo voluto creare una vera e propria ‘area di sosta’ dell’anima. Non si tratta solo di assistere a delle conferenze, ma di riappropriarsi del proprio tempo e delle proprie emozioni attraverso il dialogo e l’esperienza pratica, così da fermarsi e rigenerarsi, riscoprendo quella bellezza e quell’equilibrio che la fretta di ogni giorno spesso ci nasconde.”

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI.

GIOVEDI’ 26 MARZO 2026, ore 17:00 – SEDE: ASSOCIAZIONE BASTIA CITTA’

GAETANO MOLLO “La Storia di Ramoso: Utilizzo della narrazione per immedesimarsi nel mondo vegetale”.

GIOVEDI’ 16 APRILE 2026, ore 17:00 – SEDE: ASSOCIAZIONE BASTIA CITTA’

FRANCESCA RAGNI “Sentimento Oceanico. Attivazione di risorse creative e contemplative per sentirsi parte dell’immensità”.

LABORATORIO EMOZIONALE, a cura dell’arteterapeuta VALENTINA BALDONI “Alla scoperta delle erbe”.

GIOVEDI’ 07 MAGGIO 2026, ore 17:00 – SEDE: ASSOCIAZIONE BASTIA CITTA’

FRANCESCA RAGNI “Ipotesi Gaja. La visione della Terra come organismo unico e i cicli biologici.

LABORATORIO DI ARTE TERAPIA, a cura dell’arteterapeuta SABRINA PANTACCHINI “Radici e Chiome”, il segno come emozione.

GIOVEDI’ 28 MAGGIO 2026, ore 17:00 – SEDE: ASSOCIAZIONE BASTIA CITTA’

GAETANO MOLLO “Un viaggio dentro lo sguardo di un compagno fedele: La storia di Faust”.

DOMENICA 07 GIUGNO 2026, ore 16.30 – SEDE: CENTRO SAN MICHELE

BALDO&RICCIA PET-THERAPY “Interrelazione con gli Animali: Dalla teoria della Pet-Therapy alle esperienze pratiche nelle fattorie didattiche”.

GIOVEDI’ 11 GIUGNO 2026, ore 17:00 – SEDE: ASSOCIAZIONE BASTIA CITTA’

FRANCESCA RAGNI “Benefici dello Spazio Verde. Approfondimento su Forest Bathing e Shinrin-yoku per il benessere psicofisico. Cenni di neurobiologia: differenze tra sistema pianta e sistema uomo”.

VENERDI’ 11 SETTEMBRE 2026, ore 17:00 – SEDE: ASSOCIAZIONE BASTIA CITTA’

GAETANO MOLLO, Il Sindaco: la biografia di un uomo che ha trasformato la propria vita in un dono per la collettività.

GIOVEDI’ 01 OTTOBRE 2026, ore E 17:00 – SEDE: ASSOCIAZIONE BASTIA CITTA’

FRANCESCA RAGNI, “Comunicare in maniera multidisciplinare con la sfera emozionale della persona con Alzheimer”.

Per Info e Prenotazioni: Associazione Bastia Città Via Martiri Ungheresi,1 – Bastia Umbra.

tel. + 39 392 465 9200

e-mail: associazionebastiacitta@gmail.com