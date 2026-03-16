Sfonda la porta e minaccia il padre con mazza: denunciato 28enne

Lo scalmanato bloccato dalla Polizia di Stato di Assisi, è successo a Bastia

Sfonda la porta e minaccia – La Polizia di Stato di Assisi è intervenuta a Bastia Umbra dopo la richiesta d’aiuto di un uomo che denunciava il comportamento violento del figlio 28enne, rientrato in casa in evidente stato di alterazione alcolica. Il giovane, secondo quanto ricostruito dagli agenti, aveva tentato di raggiungere la stanza del padre colpendo ripetutamente la porta con una mazza da baseball, fino a danneggiarla gravemente.

L’intervento degli agenti e la ricostruzione dei fatti

Gli operatori della volante del Commissariato di Assisi hanno raggiunto l’abitazione in pochi minuti, trovando il ragazzo ancora con l’arma in mano e in uno stato di forte agitazione. La situazione, inizialmente tesa, è stata riportata sotto controllo grazie all’azione degli agenti, che sono riusciti a farlo desistere e a mettere in sicurezza l’ambiente domestico.

Il 28enne, una volta calmato, è stato ascoltato dagli operatori, ma non ha saputo fornire spiegazioni coerenti sul gesto né sulle ragioni che lo avevano spinto a minacciare il padre e a distruggere la porta della camera da letto. La mazza da baseball è stata sequestrata come corpo del reato.

La denuncia e gli atti trasmessi all’Autorità Giudiziaria

Completati gli accertamenti, gli agenti hanno proceduto al deferimento del giovane all’Autorità Giudiziaria per minaccia aggravata, considerata la presenza dell’arma impropria e la violenza esercitata all’interno dell’abitazione familiare. L’intervento ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, garantendo la sicurezza del padre e degli altri presenti.

La vicenda, avvenuta nel cuore di Bastia Umbra, evidenzia ancora una volta l’importanza delle segnalazioni tempestive al Numero Unico di Emergenza e la rapidità operativa delle pattuglie impegnate sul territorio.