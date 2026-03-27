Agriumbria inaugura la nuova area con la presenza di AFoR

Il polo fieristico di Bastia Umbra ospita le eccellenze 2026

Il taglio del nastro della 57esima edizione di Agriumbria segna un momento di svolta per il comparto agroalimentare nazionale. La manifestazione si presenta con un’immagine rinnovata grazie all’inaugurazione della nuova Area Nord, dove l’Agenzia Forestale Regionale (AFoR) ha stabilito il proprio quartier generale presso lo stand S1.

Esposizione record e innovazione nel cuore dell’Umbria

I numeri dell’evento descrivono una vitalità straordinaria: oltre 450 espositori diretti e più di 600 capi zootecnici distribuiti su una superficie espositiva che raggiunge gli 85.000 metri quadrati. Questa cornice si conferma come lo spazio privilegiato per il confronto sull’innovazione tecnologica e la tutela ambientale.

Sinergie istituzionali per lo sviluppo del territorio

La cerimonia ufficiale ha visto la partecipazione delle massime cariche regionali, tra cui la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, insieme ai consiglieri Cristian Betti e Andrea Romizi. L’apertura dello stand condiviso tra AFoR e Umbraflor, alla presenza degli amministratori unici Ottavio Anastasi e Paolo Fratini, sottolinea la volontà di fare sistema. Il Presidente di Umbriafiere, Antonio Forini, e il Sindaco di Bastia Umbra, Erigo Pecci, hanno evidenziato come la cooperazione tra enti sia il motore per la valorizzazione delle risorse locali. Un passaggio fondamentale è stato sancito dalla firma dell’accordo tra il Parco Tecnologico Agroalimentare 3A e Umbraflor, rappresentati da Devis Cruciani e Paolo Fratini, volto a potenziare la ricerca applicata.

Strategie per l’olivicoltura e sfide della produzione

Il dibattito tecnico è entrato nel vivo con un focus dedicato al destino dell’oro verde. Durante il convegno sull’olivicoltura umbra, esperti del calibro di Alessandro Varallo e Gianluca Vinti si sono interrogati sulle criticità produttive e le prospettive di mercato. Il confronto, moderato da Anastasi, ha messo in luce la necessità di trasformare le attuali difficoltà strutturali in opportunità di crescita attraverso la qualità certificata. Gli interventi di Laura Zampa, Onelio Gasperini e del produttore Piergiorgio Manfroni hanno arricchito la discussione, offrendo soluzioni concrete per il ricambio generazionale e l’ammodernamento degli impianti esistenti.

Prevenzione incendi e tutela del patrimonio boschivo

Il sistema di difesa del territorio è stato al centro di una tavola rotonda tecnica sul meccanismo antincendio boschivo A.I.B. della Regione Umbria. I vertici dei Vigili del Fuoco, rappresentati dal Capo Nazionale Eros Mannino, dal Direttore Regionale Walter Cirillo e dal Comandante Provinciale Rocco Mastroianni, hanno analizzato l’efficacia della risposta operativa. L’Agenzia Forestale Regionale garantisce una vigilanza costante attraverso 22 minisquadre operative pronte all’intervento immediato. La dotazione di mezzi fuoristrada con serbatoi fino a 3.000 litri assicura un contenimento rapido dei roghi. I dirigenti AFoR Andrea Marchesini e Riccardo Ferricelli hanno ribadito l’importanza delle attività preventive, come la creazione di fasce parafuoco e la manutenzione della viabilità forestale, coordinate dalla Sala Operativa Unificata Permanente per la salvaguardia dell’ecosistema.