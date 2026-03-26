AgriUmbria inaugura l’edizione della svolta a Bastia Umbra

Il ministro Lollobrigida atteso al taglio del nastro in fiera

L’apertura della cinquantasettesima edizione di AgriUmbria segna un punto di discontinuità rispetto al passato, proiettando il centro fieristico di Bastia Umbra verso una dimensione di modernità strutturale e operativa. L’evento, che si conferma come il principale punto di riferimento per il settore agrizootecnico del Centro Italia, vedrà la partecipazione istituzionale del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

Il rilancio del polo agricolo nazionale

La sua presenza al taglio del nastro, previsto direttamente all’interno del ring zootecnico, sottolinea la centralità del comparto degli allevatori, cuore pulsante di una manifestazione che ha saputo mantenere un legame indissolubile con le proprie radici rurali pur evolvendosi in piattaforma di business internazionale.

Espansione strutturale e transizione energetica

Nonostante la presenza di un importante cantiere interno, che ha temporaneamente sottratto circa 5.000 metri quadrati di superficie espositiva, la macchina organizzativa guidata dal presidente di Umbria Fiere, Antonio Forini, ha risposto con un ampliamento strategico verso l’area nord. Questa manovra ha permesso non solo di confermare gli spazi per gli storici espositori, ma di accogliere venti nuove aziende, incrementando ulteriormente l’offerta commerciale. Il progetto in corso prevede la costruzione di un nuovo padiglione di 4.000 metri quadrati, che sarà sormontato da un impianto fotovoltaico da 100 kilowatt. Tale infrastruttura consentirà l’abbattimento dei costi energetici e la creazione di una comunità energetica rinnovabile a beneficio del territorio di Bastia Umbra.

Numeri da record e partecipazione popolare

Il tratto distintivo che differenzia la kermesse umbra dai grandi hub fieristici del nord, come Verona o Bari, risiede nella sua straordinaria capacità di coinvolgimento popolare. Con una previsione di circa 90.000 visitatori distribuiti in soli tre giorni, la fiera dimostra una densità di affluenza unica nel panorama nazionale. La gestione di una simile massa critica è affidata a una struttura snella che, pur contando su soli quattro dipendenti fissi, arriva a impiegare oltre 250 professionisti durante i giorni dell’evento, tra addetti alla logistica, sicurezza, vigili del fuoco e personale sanitario, trasformando l’area in una vera e propria cittadella operativa.

Sostenibilità e ricambio generazionale nei convegni

Il fitto calendario di incontri tecnici e congressuali metterà a fuoco le criticità attuali del mondo agricolo, fortemente influenzato dalle tensioni geopolitiche e dalle fluttuazioni economiche globali. Le tre principali associazioni di categoria coordineranno dibattiti focalizzati sulla sostenibilità applicata, intesa non solo come tutela ambientale ma come leva per incrementare la redditività delle imprese. Un focus particolare sarà dedicato al ricambio generazionale, tema cruciale per garantire la sopravvivenza di un settore che fatica ad attrarre giovani energie, proponendo nuovi modelli di fare impresa che integrino innovazione tecnologica e tutela del territorio.

Una gestione manageriale per il futuro dell’ente

La presidenza Forini, giunta quasi al traguardo del primo anno, ha introdotto un approccio marcatamente imprenditoriale nella gestione dell’ente semipubblico. L’obiettivo dichiarato è quello di mantenere la solidità finanziaria storica della struttura, caratterizzata dall’assenza di debiti, favorendo al contempo un interscambio di competenze tra il mondo privato e la macchina fieristica. L’esperienza di questa edizione servirà da test per la nuova configurazione degli spazi, in attesa che i futuri ampliamenti volumetrici rendano la fiera di Bastia Umbra ancora più competitiva nel mercato globale degli eventi specializzati.