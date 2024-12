Spostamento Eco-Isole: nuove collocazioni dal 6 dicembre

Spostamento Eco-Isole – Dal 6 dicembre, le Eco-Isole situate in Piazza del Mercato e in Via della Rocca saranno trasferite per consentire lavori di riqualificazione e interventi infrastrutturali.

Spostamenti previsti:

Eco-Isola di Piazza del Mercato :

Attualmente situata davanti all’ex Mattatoio, sarà trasferita in Via IV Novembre , accanto al distributore Q8 , in un’area prossima alla siepe lungo la ringhiera. Questo intervento rientra nel progetto di riqualificazione dell’area dell’ex Mattatoio, approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 10 ottobre 2024 .

: Attualmente situata davanti all’ex Mattatoio, sarà trasferita in , accanto al distributore , in un’area prossima alla siepe lungo la ringhiera. Questo intervento rientra nel progetto di riqualificazione dell’area dell’ex Mattatoio, approvato con la . Eco-Isola di Via della Rocca:

Verrà ricollocata in Via Torgianese, vicino all’incrocio con Via del Conservificio, tra i numeri civici 13 e 15, lungo la recinzione esistente. Questo spostamento si inserisce nel piano di restauro del muro storico appartenente all’orto del Monastero delle Monache Benedettine di Sant’Anna.

Spostamenti già effettuati:

L’Eco-Isola precedentemente collocata in Via Lago Persio (Piazza Mazzini) è stata spostata in Via Roma, nei pressi del Cinema Esperia. Questo trasferimento si è reso necessario a causa dei lavori di risanamento delle aree di Piazza Mazzini e Piazza Cavour, che impediscono il passaggio dei mezzi Gesenu per lo svuotamento meccanizzato dei contenitori.

Contesto degli interventi:

Queste operazioni si inseriscono in un più ampio programma di riqualificazione urbana che interessa diverse aree del comune. Oltre a migliorare l’estetica e la funzionalità delle zone interessate, gli spostamenti delle Eco-Isole sono stati pianificati per garantire continuità nel servizio di raccolta rifiuti durante l’esecuzione dei lavori.

Informazioni utili per i cittadini:

I residenti sono invitati a utilizzare le nuove collocazioni delle Eco-Isole a partire dalle date indicate. L’amministrazione comunale sottolinea l’importanza della collaborazione della cittadinanza per facilitare la transizione e ridurre eventuali disagi durante questa fase. Per ulteriori informazioni o segnalazioni, è possibile contattare gli uffici competenti del comune.

Prospettive future:

Gli interventi di riqualificazione in corso mirano a valorizzare gli spazi pubblici, migliorando l’accessibilità e l’efficienza delle infrastrutture. Le opere previste contribuiranno a un miglioramento generale della qualità urbana, favorendo una maggiore vivibilità per i cittadini e una più efficiente gestione dei servizi.