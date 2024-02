Investimenti in crescita: 35,9 milioni di euro spesi dal 2019 al 2024

Investimenti in crescita – Gli incontri di zona, organizzato dalla Amministrazione comunale per condividere i progressi e le prospettive future, si sono recentemente conclusi. Secondo quanto riporta una nota del Comune sono stati caratterizzati da un “alto livello di partecipazione e interazione, hanno offerto l’opportunità di esaminare in dettaglio le realizzazioni attuali e future”.

In questa edizione, l’attenzione si è concentrata principalmente sui lavori pubblici, sugli investimenti e sulla spesa analitica e complessiva sostenuta per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Si è discusso anche della rigenerazione urbana e degli investimenti previsti per il 2024.

Nonostante le sfide, si è fatto molto, soprattutto nelle aree dove le difficoltà erano più evidenti e persistenti. L’attenzione è stata rivolta a tutto il territorio, dal centro ai quartieri e alle frazioni.

Dal 2019, gli investimenti sono aumentati progressivamente, raggiungendo un totale di 35,9 milioni di euro nel 2024. Questo rappresenta una grande conquista per la nostra comunità, un risultato ottenuto grazie all’impegno di tutti nel reperire fondi da finanziamenti europei o dal governo nazionale, a partire dal PNRR.

Nonostante due anni e mezzo di pandemia che hanno rallentato i progressi, l’impegno per realizzare progetti indispensabili per ottenere grandi risultati non è mai venuto meno. Ricordiamo che abbiamo tutti affrontato le stesse difficoltà, sia nel settore privato che pubblico, e ciò che è stato perso, specialmente il tempo, non è recuperabile.

Dal 2019 ad oggi l’investimento è stato progressivo:

2019: 3.500.000,00 euro

2020: 6.400.000,00 euro

2021: 4.300.000,00 euro

2022: 3.700.000,00 euro

2023: 10.600.000,00 euro

2024: 7.400.000,00 euro

Per un totale di 35 milioni e 900 mila euro.