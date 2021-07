15 – 18 luglio: presentato il programma di REstate a Bastia

La biblioteca va in città e gli altri appuntamenti della settimana. Continua il ricco calendario degli eventi estivi della Biblioteca Comunale Alberto La Volpe inseriti nella programmazione REstate a Bastia.

Giovedì 15 luglio al Giardino di Casa Chiara in Piazza Mazzini “Regala una poesia alla tua cttà” alle ore 21.00 a cura di Biblioteca Comunale – Sistema Museo , La Biblioteca va in città

Presentazione delle poesie raccolte dalla Biblioteca Comunale in occasione della Giornata Mondiale della Poesia 2021

Interverranno i poeti:

Marinella Amico, Rosella Aristei, Luca Biancardi, Daniela Brunelli, Lorella Capezzali, Liliana Lazzari, Paola Lungarotti Sindaco, Amneris Marcucci, Marilena Marino, Giada Mariotti, Sonia Mazzotti, Francesca Salustri, Flavia Scebba, Gabriella Vaccai.

Info e prenotazioni Tel. 075 8005325 bibliotecabastia@sistemamuseo.it

Giovedì 15 Luglio ore 21.15 Super Cinema Estate – Giardini Lucio Castellini “Camacho” Via Marconi, proiezione del film “Crudelia”

Venerdì 16 Luglio ore 21.00 San Lorenzo (davanti la chiesa)

Bastia Young Giochi sotto le stelle!

Evento ad accesso gratuito con prenotazione OBBLIGATORIA al link:

https://bit.ly/GiochiSottoleStelle

Una serata all’insegna del gioco e del divertimento all’aperto insieme a IdeAttivaMente!

Torniamo indietro nel tempo e proviamo a giocare come giocavano i nostri Nonni! Riscopriamo insieme i classici e intramontabili “Giochi di una volta”. Riproduzioni formato gigante di giochi classici ma ormai sempre più spesso sconosciuti ai più. Alcuni esempi?

Forza4, Delirio, Tiro al bersaglio e molto altro! L’attività è adatta a Bambini e ragazzi dai 4 anni in su. L’evento è promosso dal Comune di Bastia Umbra in collaborazione con FARE Coop. Sociale e IdeAttivaMente.

Venerdi 16 Luglio ore 21.15 Giardini Lucio Castellini “Camacho” Via Marconi, proiezione del film “Estate 85”

Venerdì 16 Luglio e Sabato 17 Luglio al via il Week-end sotto le stelle

Torna l’iniziativa che ha avuto tanto successo a Bastia Umbra, con la chiusura parziale del centro storico, dalle ore 19.30 (piazza Mazzini, Via Garibaldi, Via Roma primo tratto, angolo Via Piave) band musicali e offerta gastronomica variegata sia da parte dei locali esistenti che di uno spazio allestito con delle casette mobili in piazza Mazzini)

Sabato 17 Luglio ore 21.15 Giardini Lucio Castellini “Camacho” Via Marconi, proiezione del film “ Il cattivo poeta”

Domenica 18 luglio alle ore 9.00 ECOSUNDAY Ripuliamo insieme gli argini: cittadinanza attiva per l’ambiente in collaborazione con Associazione Pesca Costano e Gesenu. Appuntamento al Centro Sociale Campiglione.

Evento ad accesso gratuito con prenotazione OBBLIGATORIA al link: bit.ly/Ripulitura_Argini

Torna anche quest’anno un appuntamento importante dell’estate bastiola: la ripulitura degli argini lungo il Percorso Verde! La giornata inizia poco prima delle 9 al punto di ritrovo presso il Centro Sociale Campiglione per poi andare tutti insieme sul fiume e cominciare con il lavoro di ripulitura.

Il materiale per la pulizia sarà messo a disposizione da Gesenu e la mattinata sarà coordinata dall’asd Pesca Costano. Intorno alle 11 ci sarà una pausa merenda, gentilmente offerta del Centro Sociale Campiglione. Una domenica differente dal solito ma un momento importante, in cui la cittadinanza si attiva insieme per ripulire e riappropriarsi di uno degli spazi più belli della nostra città!

L’evento è aperto a tutti ed è GRATUITO! Sul luogo andranno rispettate le misure di sicurezza in contrasto al Covid-19: igienizzazione frequente delle mani, distanziamento e mascherina laddove non si possa rispettare la distanza di sicurezza.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’evento sarà rinviato a data da definirsi. L’evento promosso dal Comune di Bastia Umbra in collaborazione con Fare cooperativa sociale, Centro Sociale Campiglione, asd Pesca Costano e Gesenu.

L’appuntamento con le domeniche ecologiche che ha ottenuto tanto gradimento tra grandi e piccini proseguirà sempre Domenica 18 luglio dalle 19.00 con il Pic Nic in …. circolo! Presso il Centro Sociale Campiglione, “porta il tuo cibo preferito e condividi in amicizia”.

Evento ad accesso gratuito con prenotazione obbligatoria al link: https://bit.ly/PicNicinCircolo

Quale migliore occasione di un pic nic per trascorrere una serata all’aria aperta in compagnia? Non ti resta che organizzarti con gli amici per la “cena al sacco”!

Tavoli, panche e buona musica sono garantiti dal Centro Sociale di Campiglione. Sarà davvero bello, inoltre, poter avere con noi alcuni rappresentanti della Casa di Riposo “Andrea Rossi” di Assisi, che dopo il difficile periodo trascorso a causa della pandemia Covid-19, potranno finalmente condividere un po’ di allegria e spensieratezza con la loro comunità. L’evento è aperto a tutti ed è gratuito! Sul luogo andranno rispettate le misure di sicurezza in contrasto al Covid-19: igienizzazione frequente delle mani, distanziamento e mascherina laddove non si possa rispettare la distanza di sicurezza. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’evento sarà rinviato a data da definirsi.

L’evento è promosso dal Comune di Bastia Umbra in collaborazione con Fare cooperativa sociale, Centro Sociale Campiglione, Casa di Riposo “Andrea Rossi” di Assisi e OdV Sorrisi d’Argento