Tamponamento a catena sulla 75 Centrale Umbra, 6 mezzi coinvolti, 2 feriti

Tamponamento a catena sulla “75 Centrale Umbra”, all’altezza di Ospedalicchio in direzione Perugia. Sono sei i mezzi coinvolti, tra cui due furgoni Daily a pieno carico. Il tutto è accaduto intorno alle ore 9. I primi soccorsi sono arrivati dopo le 9.20. Due feriti estratti dalle squadre dei vigili del fuoco intervenute sul luogo, sia da Perugia, sia da Assisi. Sono stati consegnati alle cure del 118, che li ha trasportati in ospedale, non si conoscono le loro condizioni. La strada è “letteralmente” bloccata, nessuno riesce a passare. Ingorghi spaventosi tra Collestrada e Ponte san Giovanni. Intervenuta anche la Polstrada.

Secondo incidente stradale a seguito della coda del primo. Altezza svincolo Umbriafiere, direzione Perugia. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco da Perugia e Foligno.