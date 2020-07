Nel programma di #RestateaBastia visite guidate alla scoperta del territorio

Prossimo appuntamento alla scoperta del territorio, visita al Castello di Costano, Lunedì 3 Agosto

alle ore 21.00 appuntamento in Piazza U. Fifi per il Piedibus storico a cura della storica dell’ arte Clarissa Sonno. Sarà proprio lei a guidarci nell’ itinerario nella storia: “Costano, secondo la tradizione, fu luogo del martirio di san Rufino, ma non solo. Per secoli oggetto di contese tra Perugia e Assisi, da piccolo centro rurale diventa fortilizio e poi castello di importanza militare e commerciale. Teatro di lotte per il potere dell’Umbria fu inoltre punto doganale e avanguardia strategica”. Per prenotazioni e info 075 8018203 – 318

Nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, tante presenze alla prima serata (29 luglio) del piedibus storico nel centro città, fatto questo che denota un rinnovato interesse dei nostri concittadini per la storia del territorio e della nostra comunità, manifestato in tante occasioni a tema storico-culturale. Per questo motivo, si prospetta una significativa adesione anche per la seconda serata, che vedrà protagonista il Castello di Costano (lunedì 3 ore 21.00 come sopra riportato).

Gli appuntamenti successivi:

– Giovedi 6 AGOSTO BOTANICA E ARTE (Orto delle Monache – Via della Rocca) ore 18.00 Incontro con il Prof. Aldo Ranfa ed Itinerario storico con il prof. Carlo Bizzarri Info 075 8018203 – 318)

Accadevano queste cose 700 anni fa… Visita del centro storico con il racconto dell’assedio dell’Insula Romana del 1320 a cura del Prof. Massimo Mantovani in collab. Ass. Pro Loco. Appuntamento Chiesa di San Rocco. Info 075 8018203 – 075 8011493

– Mercoledì 26 AGOSTO PIEDIBUS STORICO OSPEDALICCHIO ore 21.00 Piazza B.Buozzi

Un fortilizio allo ‘Spedalicchio, il confine de’ territori di Perugia e d’Assisi – Dal libro “Delle storie di Assisi” di A.Cristofani. Storica dell’ Arte Clarissa Sonno ” Info 075 8018203 – 318)

Le iniziative si svolgeranno nel rispetto della normativa di sicurezza prevista dal Decreto Ministeriale. Rispettare il distanziamento e indossare le mascherine ove necessario.

#restateabastia, programma di iniziative a cura del Comune di Bastia Umbra- Assessorato alla Cultura