Aree verdi e cimiteri a Bastia Umbra, si riapre con le dovute cautele

Con il nuovo Decreto e la ripartenza decadono alcune norme di sicurezza precedentemente imposte dall’emergenza Covid19 riguardanti i cimiteri, come l’accesso contingentato: da oggi sono state ripristinate le consuete modalità di accesso e di orario, aperte le fontanelle.

Rimane ovviamente in vigore la precauzione di indossare la mascherina se impossibilitati a mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro dagli altri visitatori /utenti che incontriamo durante la nostra permanenza, nei cimiteri come ovunque. E’ anche buona precauzione – a propria tutela – indossare guanti se si vanno a utilizzare elementi e strutture di pubblico accesso come le fontanelle dell’acqua o maniglie di porte e finestre, cancelli. Sono piccoli particolari a cui non sempre si dà importanza e che hanno il loro peso nella prevenzione del contagio da Covid19, un virus, ricordiamo, non ancora debellato.

A rafforzamento della tutela della salute dei cittadini, rimangono per ora chiusi i bagni pubblici (sia al cimitero che sull’intero territorio comunale) così come manterremo interdette all’uso le aree ludiche (giochi) nei giardini e parchi, le fontanelle di acqua pubblica.

Oltre che il buon senso, sono state anche le misure di sicurezza dettate dal Decreto Ministeriale sull’ utilizzo dei giochi nelle aree pubbliche a indirizzare verso il mantenimento della chiusura perchè potenziali veicoli di trasmissione del virus.

L’area sgambatura rimane aperta con accesso consentito ad un utente alla volta con estensione fino a tre fruitori previo accordo unanime dei proprietari/conduttori; nell’area stessa rimarrà in vigore la chiusura dalle ore 21.00 alle 7.00 a maggiote tutela sia degli utenti che dei residenti nelle adiacenze.