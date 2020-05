Percorso pedonale e ciclabile nella ex Rivierasca, tra via del Mec e via Silone

Come anticipato dalla Giunta nell’ultimo Consiglio Comunale del 5 maggio scorso, con Ordinanza del Settore Polizia e Attivita’ Produttive N. 111 DEL 14-05-2020 è stato istituito un percorso pedonale e ciclabile sul tratto che collega via del MEC con via Ignazio Silone (ex Rivierasca) tramite la passerella di attraversamento sul Fiume Chiascio. Le motivazioni che hanno portato a questa ordinanza sono state diverse. Innanzitutto la considerazione che questo tratto di strada funge da accesso al percorso verde lungo il Fiume Chiascio; inoltre, la larghezza della strada e la conformazione della passerella che non consentono di garantire adeguata protezione a pedoni e ciclisti durante la circolazione di veicoli a motore, anche a due ruote. Per tutelare l’incolumità pubblica e privata è stato quindi ritenuto necessario istituire il percorso riservato esclusivamente a pedoni e velocipedi sul tratto indicato.