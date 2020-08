Aumentano i contagi al covid-19 a Bastia Umbra, altri 4 casi, in totale 6

Bastia Umbra con fatica era diventata città covid free, ma adesso a causa di rientri dalle vacanze di qualche ragazzo sono aumentati i casi positivi. Da 2 si è passati a 6, sono 4 in più e presumibilmente si tratta di casi di contatto con i primi 2.

“Come era prevedibile, i casi di contagio passano da due a sei, tutti per stretto contatto con i primi due positivi al Covid-19. Sono pertanto tutti giovani e questo deve porre una attenta riflessione. Si smentisce che il virus colpisca solo le persone di una certa età, si rafforza la tesi che il virus non teme l’età, trova terreno fertile nelle persone che non rispettano le regole basilari: il

distanziamento, l’uso della mascherina, l’igienizzazione delle mani. Sono altresì aumentati i casi di persone in isolamento preventivo, a loro ci rivolgiamo affinché rispettino le prescrizioni fornite dai sanitari. Collaboriamo, diamoci una mano, è un piccolo sacrificio rispetto a quello che potremmo di nuovo affrontare per garantire la tutela della salute propria e degli altri. E’ un appello particolare ai giovani chiaramente quelli più colpiti in questa fase”. Lo scrive in una nota il sindaco di Basti Umbra, Paola Lungarotti.