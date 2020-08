Sindaco Lungarotti, ricordiamo che dalle ore 18 alle 6 uso della mascherina

Pertanto ricordiamo che dalle ore 18.00 alle ore 06.00 l’uso della mascherina quando non è garantito il distanziamento fisico non è più una scelta ma un obbligo e una necessità al fine di prevenire il contagio e non mettere in discussione le occasioni di incontro e socialità. In particolar modo lo ricordiamo per tutte le iniziative in programma per “R-Estate a Bastia Umbra”.

Un piccolo sacrificio per un grande risultato, così “Più forti di prima, più uniti che mai”.