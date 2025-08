Pecci replica a Morosi: “Prima di criticare, informarsi bene”

Sindaco difende progetto scolastico: “Non sono invenzioni”

Il sindaco di Bastia Umbra, Pecci, ha risposto in modo netto alle accuse della consigliera Morosi riguardo alla determina comunale n. 616, che menziona l’“Istituto Comprensivo Bastia 2”. Con tono fermo, Pecci invita la consigliera a verificare i fatti prima di esprimere critiche infondate e astenersi da interpretazioni errate.

Secondo il primo cittadino, il riferimento contenuto nel documento ufficiale non è frutto di fantasia né di errori involontari, ma indica un progetto concreto e documentato. Si tratta infatti di un intervento di ampliamento scolastico, avviato sin dal 2017, con una progettazione dettagliata e approvazioni amministrative pluriennali. Il progetto è stato affidato a professionisti, il cui lavoro è pubblicato e accessibile sul sito dell’ingegnere incaricato, confermando la reale esistenza e validità dell’iniziativa.

Pecci sottolinea che si tratta di un impegno serio nell’ambito dell’edilizia scolastica, non di fantasie o interpretazioni strumentali. Ribadisce che gli atti amministrativi rappresentano dati concreti, come risorse stanziate, appalti assegnati e interventi in corso, tutti finalizzati a garantire un ambiente scolastico sicuro e funzionale per gli studenti.

Il sindaco critica implicitamente l’uso distorto di tali documenti come base per polemiche non fondate, invitando la consigliera e chiunque voglia approfondire a consultare direttamente le determinazioni ufficiali, pubbliche e trasparenti. Solo una lettura attenta permetterebbe di comprendere appieno lo stato reale delle cose.

Infine, Pecci conclude ammonendo che, qualora non si disponga di informazioni corrette, sarebbe preferibile astenersi dal diffondere opinioni errate, concludendo con un detto locale che invita al silenzio quando manca la conoscenza.