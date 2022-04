Calcio, Rocchi al 60′ e ’76 stende il Bastia dando la vittoria per 0-2 alla Narnese

Si conclude così la gara pre pasquale tra due acerrimi nemici storici umbri, al termine di un confronto equilibrato nel primo tempo. Nella seconda parte la Narnese prendeva il bandolo della matassa con un gioco a tutto campo portandosi sul 2-0 e mettendo fine al confronto.

Silver mister bastiolo riconosce il valore complessivo della Narnese ma il Bastia non ha demeritato. Di contro la Narnese con la vittoria consolida la seconda piazza del campionato nella speranza di ripetersi da qui in avanti. Festeggiamenti tra le fila della squadra di Narni per aver centrato in successo importante nell’ostico campo di Bastia. /Lorenzo Capezzali