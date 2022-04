Pd, anche questa volta la sindaca ed la sua giunta non si sono smentiti

Segreteria PD Bastia Umbra Gruppo Consiliare PD Bastia Umbra

nche questa volta la sindaca ed la sua giunta non si sono smentiti, avevamo sperato che il silenzio assordante di giorni era servito per riflettere e porre rimedio a questa scellerata gestione.hanno rivestito ruoli apicali nelle organizzazioni scolastiche adducono scuse e argomentazioni puerili, stupisce tanta impreparazione e supponenza.

Annunciano invio di mail (promesse ma mai inviate ai Consiglieri Pd e del Grupppo Misto), dopo un’esposizione in Consiglio Comunale prolissa, fumosa e con ripetuti “faremo, programmeremo“… Si parla del famigerato report di metà legislatura, che abbiamo letto attentamente. Il sunto è che l’Amministrazione Lungarotti riesce a dipingersi come maestra nel far sembrare ordinario qualcosa di miracoloso.

Famigerato Report di metà legislatura

Solo alcuni esempi (sempre tratti dal famigerato Report di metà legislatura): Scuola Infanzia Fifi, lavori per cambio centralina Enel per permettere la cottura espressa in loco del primo piatto caldo. Scuola Primaria Don Bosco, sostituzione caldaia.

Scuola Infanzia Costano, installazione apricancello. La Scuola di Cipresso non viene neanche minimante citata, finita nel dimenticatoio. Questa è una esilarante, ma allo stesso tempo disarmante e triste sintesi della visione di sviluppo e crescita alla quale ci stanno abituando, anestetizzando le migliori risorse della nostra Città.

Sovraffollamento della Colomba Antonietti

Il Centro Destra si è scagliato per anni e con violenza sulla questione delle classi situate presso il Giramondo di XXV Aprile, per poi inaugurare una nuova Scuola incompleta, un cantiere a cielo aperto dove entra acqua nei giorni di pioggia e, per di più, finire per riutilizzare alcune classi del Centro Commerciale, sostenendo che il problema del sovraffollamento della Colomba Antonietti non esiste.

E’ palese l’idea di scollamento dalla realtà della Giunta, oramai lontana dai veri bisogni dei cittadini.

La verità è che Bastia non è più in grado dare un’offerta formativa adeguata alle esigenze ed alle aspettative della nostra comunità e sempre piu’ spesso tanti ragazzi bastioli vengono iscritti presso le Scuole di Santa Maria degli Angeli.