Caso Gregoretti, Francesco Fratellini sbotta: “I problemi sono ben altri”

Un Paese che non cresce, migliaia di piccole imprese ed Artigiani che chiudono tutti i giorni, un Paese che non riesce a creare posti di lavoro. Sono sempre di più le famiglie in difficoltà. Il quadro internazionale si fa sempre più scuro e preoccupante, gli eventi climatici nel mondo dimostrano un peggioramento sostanziale delle condizioni, sta scoppiando una preoccupante epidemia in Cina che potrebbe diffondersi rapidamente e di che parlano tutti le mattine e tutte le sere in TV e sui giornali? DEL CASO GREGORETTI E SE PROCESSARE O NO UN MINISTRO CHE HA SVOLTO LE SUE FUNZIONI …. Se lo ha fatto bene o male lo decideranno gli elettori…

Ps: questo vale anche per tutto il Centro Destra