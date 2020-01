Nuove pensiline illuminate alle fermate degli autobus a Bastia Umbra

In questi giorni sono state tolte le vecchie pensiline alle fermate degli autobus per sostituirle con strutture nuove, illuminate di notte, per garantire maggior sicurezza ai cittadini. L’Amministrazione comunale si scusa con la cittadinanza per il disagio provocato, ma da domani 21 gennaio inizieranno i lavori per l’installazione delle nuove strutture. Dalla Piazza di Bastiola, a XXV Aprile, in Piazza del Mercato fino a Via Roma, saranno complessivamente 7. Tra gli elementi presi in considerazione per la sostituzione oltre all’illuminazione è stata scelta una larghezza che garantisca uno spazio accessibile per persone che hanno difficoltà a spostarsi in autonomia.