Cinquantesimo Anniversario della Pallavolo a Bastia Umbra

Quest’anno, un importante traguardo viene celebrato a Bastia Umbra: il cinquantesimo anniversario dell’inizio della pratica della pallavolo nella città. È una storia che inizia grazie all’instancabile impegno di un giovane carabiniere in servizio presso la stazione locale, Luigi Cianfrocca, e al primo presidente della società sportiva Eugenio Marcomigni.

La pallavolo, nel corso dei decenni, è diventata una parte integrante dell’identità della città e ha svolto un ruolo fondamentale nella sua crescita. Questa disciplina sportiva non è stata soltanto un passatempo per i residenti di Bastia Umbra, ma è diventata un punto di riferimento per la comunità locale e ha contribuito a far conoscere la città anche al di fuori dei suoi confini.

Nonostante le trasformazioni e gli adattamenti nel corso del tempo, compresi cambiamenti nei nomi e nella struttura organizzativa, il settore maschile, rappresentato prima dal Volley Bastia, poi dal SIR Bastia e infine dal Sir Perugia, ha saputo raggiungere le vette più alte del panorama mondiale della pallavolo. Questo successo è stato possibile grazie al duro lavoro, alla dedizione e alla passione del presidente Gino Sirci e di tutti coloro che hanno contribuito a questa impresa.

Anche il settore femminile, creato successivamente dalla Libertas, ha dimostrato una notevole competenza sia a livello regionale che nazionale, portando il nome di Bastia Umbra ai vertici della pallavolo femminile.

Per celebrare questo importante traguardo, una delegazione di pionieri della pallavolo bastiota, tra cui Stefano Dionigi, Domenico Migliosi, Danilo Carosati, Marco Pettirossi ed Eraldo Martelli, si è recentemente recata ad Alatri per onorare il carabiniere in pensione Luigi Cianfrocca, che ha avuto un ruolo chiave nell’avvio di questa incredibile avventura sportiva. Durante questa emozionante giornata, sono stati condivisi ricordi indelebili e consegnati simboli di gratitudine, tra cui una targa commemorativa, un pallone autografato dagli attuali campioni della SIR Perugia e persino un inno musicale composto appositamente per l’occasione da Amedeo Susta, uno dei primi giocatori.

Questo cinquantesimo anniversario è un importante traguardo che testimonia la passione, l’impegno e l’amore per la pallavolo che hanno caratterizzato la storia di Bastia Umbra. Nei prossimi mesi, sono previste ulteriori iniziative nella città per celebrare questa ricca e straordinaria storia sportiva.