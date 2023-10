Il Sindaco di Bastia Umbra, Paola Lungarotti: “Non Mi Dimetto”

Il Sindaco di Bastia Umbra – Il Sindaco Paola Lungarotti ha emesso una dichiarazione in risposta alle accuse del Gruppo Lega Bastia e ha chiarito la sua posizione riguardo alle dimissioni. Nel comunicato, il Sindaco ha ribadito la sua fiducia nell’Assessore Franchi e ha affermato che quest’ultimo rimarrà in carica fino alla fine del suo mandato.

Lungarotti ha sottolineato che l’Assessore Franchi ha già risposto in modo adeguato alle domande della Lega, sia riguardo ai ritardi subiti che agli impegni presi con le associazioni. Ha inoltre menzionato che il pavimento della struttura per le attività sportive è omologato dal CONI per essere utilizzato sia al chiuso che all’aperto, resistendo agli sbalzi termici estivi.

La sindaca ha poi evidenziato che il Gruppo Lega Bastia non ha risposto alle sue domande riguardo alle azioni intraprese dalla Consigliera della Lega in Provincia a favore di Bastia e non ha fornito prove o argomentazioni per le sue dichiarazioni sull’ascolto delle proposte provenienti dalla stessa maggioranza.

Infine, Lungarotti ha spiegato che l’ingresso del Gruppo Lega è stato impedito non solo da lei, ma anche da parte della maggioranza, a causa della mancanza di rispetto e delle strumentalizzazioni subite. Ha sottolineato la sua sempre rispettosa collaborazione con la Lega Provinciale e Regionale e ha respinto le accuse del Gruppo Lega Bastia come contraddittorie.

La sindaca ha concluso dichiarando che non intende dimettersi e che rimarrà in carica fino al termine del suo mandato, mantenendo l’Assessore Franchi nella sua posizione attuale. Ha infine affermato che la città sa valutare la situazione con saggezza.