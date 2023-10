Lavori in Via Roma e Piazza Mazzini incontro in Comune

Lavori in Via Roma – Oggi si è tenuto un incontro importante promosso dall’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra, dedicato alle associazioni di categoria, ai commercianti e ai residenti, focalizzato sulle modalità di svolgimento delle fasi dei lavori programmati per Via Roma, Piazza Mazzini e Piazza Cavour.

Nel corso della giornata del 2 ottobre, il Sindaco Paola Lungarotti, insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e ai tecnici del Settore Lavori Pubblici, ha incontrato i progettisti e i direttori dei lavori incaricati delle trasformazioni in Via Roma e nelle piazze menzionate. All’incontro hanno partecipato anche i rappresentanti delle Associazioni di Categoria locali, gli associati e i residenti.

Questa riunione è stata organizzata come un ulteriore passo avanti, in seguito a diversi incontri già svolti con la cittadinanza, i commercianti e gli esercenti delle attività presenti nelle aree coinvolte nei progetti di rigenerazione urbana. Tali progetti sono finanziati in parte attraverso i fondi del PNRR e mirano a chiarire le fasi dei lavori. L’obiettivo principale è quello di evitare la chiusura prolungata di vaste aree, cercando invece di permettere l’avanzamento dei lavori su porzioni più limitate di territorio, sia in Via Roma che in Piazza. Nel complesso, sono stati identificati 5 passaggi (step) per Piazza Mazzini e Piazza Cavour e 9 per Via Roma. Si sottolinea che la rotonda di fronte alla Chiesa di San Rocco rimarrà sempre accessibile.

Le fasi dei lavori sono state dettagliate in un opuscolo diffuso online, attraverso il sito web del Comune e i canali social, e sono disponibili anche presso il Municipio e l’Associazione Confcommercio Bastia Umbra.

Il Sindaco Paola Lungarotti ha garantito che saranno fornite comunicazioni tempestive alla cittadinanza durante l’intero periodo dei lavori. L’Amministrazione Comunale si è impegnata a sostenere e assistere coloro che potrebbero subire disagi, assicurando una massima trasparenza nelle informazioni. La fase di rigenerazione urbana è vista come un obiettivo di miglioramento per Bastia Umbra, che, in futuro, ripagherà degli sforzi attuali.