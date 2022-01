Chiama o scrivi in redazione

Emergenza covid-19, prosegue il servizio di consegna a domicilio del Comune di Bastia Umbra

di Bruna Almeida Paroni

Anche a Bastia Umbra continuano i servizi di consegna a domicilio. Promossi dal Settore sociale del Comune bastiolo, il servizio rivolto sia a persone sole che ai nuclei familiari in difficoltà, privi di una rete di supporto o sottoposti a restrizioni di mobilità per motivi sanitari.

L’attività resa possibile attraverso il coordinamento del Gruppo comunale volontari di Protezione civile di Bastia Umbra e della Croce rossa italiana comitato locale Bastia Umbra i quali lavorano in sinergia al supporto dei cittadini e cittadine di Bastia per affrontare in totale sicurezza questa nuova ondata del covid-19.

La consegna a domicilio include farmaci e presidi sanitari, generi alimentari e bene di prima necessità. Ma non solo, è prevista anche la delega al pagamento di utenze domestiche.

Il Settore sociale e ufficio di cittadinanza del Comune di Bastia Umbra è raggiungibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14 e il martedì e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 ai seguenti numeri telefonici: 0758018311 | 0758018287 | 0758018298 | 0758018248 | 0758018220.

Altri numeri utili

In aggiunta ai servizi elencati sopra il Settore sociale comunale ricorda anche i numeri utili da chiamare in caso di emergenza. Tra questi, il Punto di ascolto antiviolenza, offerto h. 24: 1522 e la Rete delle donne antiviolenza onlus 0758040290, raggiungibile anche su whatsapp al 3276846430. Invece qualora si volesse contattare la Caritas Parrochiale di Bastia Umbra si invita i cittadini a chiamare lo 0758002622. Per il Monastero Benedettino di Sant’Anna, invece, rispondono allo 0758001151.