Il Settore Lavori Pubblici del Comune comunica di aver programmato per Giovedì 13 Gennaio 2022 un intervento di manutenzione straordinaria alla passerella pedonale di XXV lato via del Mec) e che di conseguenza, per qualche ora, sarà necessario interdire completamente il passaggio pedonale.

Comune di Bastia Umbra