“La Terrazza dei Libri”: Un Ritrovo Estivo per gli Amanti della Lettura

Nel cuore dell’estate, la Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe” offre un’esperienza unica per gli amanti della lettura. Ogni Mercoledì e Giovedì di Luglio e Agosto, dalle ore 21:00 alle ore 24:00, la biblioteca ospita l’evento “La Terrazza dei Libri” – un’occasione per immergersi in letture e chiacchierate sotto le stelle.

L’evento si svolge sulla suggestiva terrazza della biblioteca, un luogo ideale per staccare dalla routine quotidiana e dedicarsi alla lettura. Durante l’evento, i partecipanti sono invitati a spegnere i cellulari e a riunirsi per leggere in reciproca compagnia. Ognuno può portare il proprio libro o sceglierne uno dalla vasta collezione della biblioteca.

“La Terrazza dei Libri” non è solo un’occasione per leggere, ma anche per conversare. Tra un blocco di tempo dedicato alla lettura e l’altro, ci sono pause in cui i partecipanti possono scambiare idee e opinioni sui libri letti, creando un ambiente di condivisione e apprendimento.

Il tema di questa settimana sarà “Il Piacere di Leggere”, un invito a riflettere sul valore e sul piacere che la lettura può portare nella vita di ognuno. L’evento è aperto a tutti, indipendentemente dall’età o dal livello di lettura.

In conclusione, “La Terrazza dei Libri” rappresenta un’opportunità unica per trascorrere le serate estive in modo piacevole e costruttivo. Che siate lettori accaniti o semplici appassionati, vi aspettiamo ogni Mercoledì e Giovedì di Luglio e Agosto sulla terrazza della Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe” per condividere il piacere della lettura sotto le stelle.