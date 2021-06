Le congratulazioni del Sindaco Lungarotti a Monsignore Sorrentino

Chiama o scrivi in redazione

Le congratulazioni del Sindaco Lungarotti al Monsignor Sorrentino

Il Sindaco Paola Lungarotti e l’Amministrazione Comunale tutta esprimono i più calorosi auguri a Monsignore Domenico Sorrentino per la ulteriore nomina conferitagli da Sua Santità Papa Francesco a Vescovo della Diocesi di Foligno.

Un Pastore sempre rivolto all’aiuto e al sostegno verso tutti non risparmiandosi per presenza e sostegno anche in questo periodo colpito dalla pandemia.

Una notizia appresa nella giornata di inaugurazione della Casa Municipale restaurata, alla cui cerimonia la presenza di Monsignore Domenico Sorrentino ha rafforzato nella comunità bastiola la gratitudine e l’affetto per la sua immancabile presenza in tutte le manifestazioni civili e religiose che alimentano la vita di comunità.

Speranza, dialogo, amore per il prossimo e tutela del Bene comune, queste sono state le raccomandazioni che il Vescovo ha rivolto alla comunità bastiola e che tutti noi raccogliamo come orientamento affinché nella comunità si riconoscano tutti e ciascuno si senta accolto.