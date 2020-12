Obiettivo deserto, è uscito il libro fotografico di Carlo Cioci

“Obiettivo deserto”, è questo il titolo del libro per immagini di Carlo Cioci, uscito in questi giorni per la Calamaro Edizioni (direttore editoriale Riccardo Fiore) di Bologna. Carlo è nato in Assisi nel 1980 e dopo venti anni di permanenza a Bastia è approdato a Bologna dove vive e lavora come tecnico nel settore telefonico. Le sue passioni sono la fotografia e i viaggi. Le sue mete preferite: Nord Africa, Medio Oriente e Indocina. Questo è il suo primo album fotografico. L’elegante pubblicazione (124 pagine, 13,00 euro) contiene poco meno di cento scatti selezionati tra le migliaia prodotti tra il Maghreb e il Vicino Oriente, dove il tema del deserto – che lo affascina – diventa “obiettivo”, come dice il titolo della raccolta.