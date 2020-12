Chiama o scrivi in redazione

Passaggio a livello firmata la convenzione con la Rete Ferroviaria

BASTIA UMBRA – Dopo oltre 15 anni dall’apertura della pratica per eliminare il passaggio a livello tra Bastiola e Ospedalicchio, nei giorni scorsi è stata firmata la convenzione con la RTI (Rete Ferroviaria Italiana).

L’ok è arrivato dalla giunta regionale della presidente Tesei che ha approvato il progetto preliminare per realizzare un sopravvia e risolvere così i disagi del passaggio a livello. In 15 anni non si era riusciti a trovare una convergenza tra Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Bastia Umbra.

L’ipotesi del sopravvia, avanzata dall’assessore all’urbanistica di Assisi, è stata fatta propria dal Comune di Bastia Umbra e poi dagli altri enti con l’assenso della Soprintendenza per i beni storici e paesaggistici. La convenzione affida alle Ferrovie la preparazione del progetto definitivo che potrà utilizzare il finanziamento di 4 milioni e 500mila euro.

«Una svolta importante – sottolinea Stefano Santoni, assessore comunale ai Lavori pubblici – che sblocca una questione che, oltre alle lungaggini, poteva provocare la perdita del finanziamento messo a disposizione nel 2005 dalla Protezione civile nazionale». m.s.