Palio incontra la scuola, vincono Elena, Vittoria e Federico

Le alunne Elena Longetti e Vittoria Morettini della classe 4aC della Scuola primaria “Don Bosco” di Bastia Umbra hanno vinto la 1a Sezione del concorso “Colora le emozioni che ti trasmette il Palio”, mentre l’alunno Federico Mencaroni Poiani della 2a H della Scuola secondaria di I grado “Colomba Antonietti” di Bastia Umbra si è aggiudicato la 2a Sezione “Disegna lo Stendardo del Minipalio 2022”.

BASTIA UMBRA – Mercoledi 8 giugno 2022, presso la Sede dell’Ente Palio de San Michele, si è riunita la Giuria Tecnica de “Il Palio incontra la Scuola – XIX edizione”, per decretare i vincitori del concorso, che era articolato in due sezioni:

“Colora le emozioni che ti trasmette il Palio”, rivolto ai bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola primaria

“Disegna lo Stendardo del Minipalio 2022”, rivolto ai ragazzi della Scuola secondaria di I° grado

La Giuria Tecnica era composta da undici membri:

Presidente dell’Ente Palio: Federica Moretti

Coordinatore del Palio:Alioscha Menghi

Rappresentati dei quattro Rioni: Aurora Panzolini (Moncioveta), Marco Gambacorta (Portella), Marta Sargenti (San Rocco) e Bruno Rossetti (Sant’Angelo).

Dirigenti e docenti: Stefania Finauro, Monica Barbanera, Pamela Gareggia e Federica Lungarotti.

Delegato del Consiglio Direttivo al coordinamento del concorso:Barbara Bastianini.

Dopo un attento esame delle opere giunte e sulla scorta delle votazioni effettuate, la Giuria ha stabilito i vincitori e le menzioni speciali del concorso (riportati di seguito), plaudendo comunque all’impegno dimostrato da tutti i partecipanti e ai pregevoli e creativi lavori giunti in Segreteria.

VINCITORI E MENZIONI SPECIALI:

1a sezione: Scuola dell’infanzia e della Scuola primaria: “Colora le emozioni che ti trasmette il Palio”

Vincitrici: Elena Longetti e Vittoria Morettini della classe 4a C

Scuola primaria “Don Bosco” di Bastia Umbra

Menzioni speciali:

Letizia Mazzoli 4a B della Scuola primaria “Don Bosco” di Bastia Umbra

Francesco Leka1a A della Scuola primaria “Don Bosco” di Bastia Umbra

Sezione B Scuola dell’Infanzia di Bastiola

2a sezione: Scuola secondaria di I grado: “Disegna lo Stendardo del Minipalio ”

Vincitore: Federico Mencaroni Poianidella classe 2a H

Scuola secondaria di I grado “Colomba Antonietti” di Bastia Umbra

Menzioni speciali:

Lavinia Bibi e Naya Celik della classe 3a D

Scuola secondaria di I grado “Colomba Antonietti” di Bastia Umbra

Ginevra Mencaroni Poiani della classe 3a G

Scuola secondaria di I grado “Colomba Antonietti” di Bastia Umbra

Federica Moretti, presidente Ente Palio de San Michele: “Il ritorno del concorso del Palio incontra la Scuola ha riacceso all’istante tutti i sentimenti che rievocano il Palio. A nome del Consiglio Direttivo, ringrazio tutti i componenti della Giuria Tecnica, in particolar modo le dirigenti scolastiche Stefania Finauro e Monica Barbanera e le insegnanti Pamela Gareggia e Federica Lungarotti per la passione e la disponibilità che ci hanno sempre dimostrato. Durante questo periodo la Scuola ha rivestito il ruolo più importante, il motore emozionale. È proprio grazie all’educazione civica, sociale e di aggregazione tra le nuove generazioni che questa manifestazione potrà avere futuro e garantire un presente sempre attivo e stimolante. Ovviamente ringrazio anche tutti i rappresentanti dei rioni e Barbara Bastianini, coordinatrice del concorso, che ha avuto il difficilissimo compito di sostituire Teresa Morettoni che purtroppo ci ha lasciato qualche mese fa. Come sempre, non è stato facile scegliere tra tutti gli elaborati, di sicuro però è stato facile emozionarsi guardandoli. Infine, ma non per ultimo, ringraziamo tutti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato e, soprattutto, i docenti che li hanno accompagnati in questo percorso, collaborando con tanta professionalità ed entusiasmo. Quindi, diamo loro appuntamento a Settembre e cogliamo l’occasione per augurare a tutti loro Buone Vacanze!”