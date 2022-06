Nidi e centri estivi comunali 2022, iscrizioni dal 16 giugno

Iscrizioni per i Nidi e i Centri estivi a partire dal 16 Giugno 2022 presso gli uffici del Settore Servizi alla Persona e Politiche Scolastiche

Il nido estivo verrà attivato con un numero minimo di 8 iscrizioni settimanali, il centro estivo verrà attivato con un numero minimo di 12 iscrizioni settimanali. I bambini residenti nel Comune di Bastia Umbra avranno la precedenza nell’ammissione ai Centri Estivi.

IL SERVIZIO DI NIDO ESTIVO per i bambini da 1 a 3 anni si svolgerà dall’11 Luglio al 12 Agosto c/o il nido d’infanzia comunale “Piccolo Mondo” Via Pascoli, 16 Bastia Umbra

IL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO “La banda dei marmocchi” per i bambini da 4 a 6 anni, dal 4 Luglio al 12 Agosto c/o la scuola d’infanzia “G. Pascoli” Via Pascoli, 12 – Bastia Umbra

Centro estivo “La banda dei marmocchi-Borgo”c/o Scuola d’infanzia “U. Fifi”

Via Trentino Alto Adige, 1 Bastia Umbra

Per informazioni rivolgersi a 075/8018298-335 – martina.delbuono@comune.bastia.pg.it – stefano.sensi@comune.bastia.pg.it

In collaborazione con la Cooperativa Sociale Puntoaccapo, la Direzione Didattica Statale Don Bosco e l’Ist. Comprensivo Bastia1