Scontro tra camion e furgone a Ospedalicchio🔴📸FOTO

C’è una persona ferita nello scontro tra un camion e un furgoncino. Scontro tra un camion e un furgoncino. Incidente nella mattinata di lunedì 21 marzo, poco prima delle 10,30, sulla complanare della 75 Centrale Umbra, all’altezza della Conbipel e Scarpe & Scarpe ad Ospedalicchio di Bastia Umbria.

di Marcello Migliosi

e Morena Zingales

Lo schianto è avvenuto in direzione Bastia da Collestrada ed esattamente in via Ospedalicchio. Il camion, per cause in corso di accertamento da parte delle Autorità, si immetteva nella via. Il furgone lo ha preso in pieno sulla fiancata accartocciandosi tutto.

Sul posto i Carabinieri di Bastia Umbra e un’ambulanza del 118 da Assisi che ha preso in cura l’autista del furgone che accusava dolori al torace.

Sul posto la polizia locale di Bastia Umbra che ha provveduto a chiudere la strada, per permettere i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati. Il camion ha anche perso del gasolio.