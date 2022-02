PD Bastia: sgomberato dai cani il campetto di Ospedalicchio

R iguardo la questione di degrado del campetto di Ospedalicchio, dopo le continue richieste di un gruppo di cittadini di occuparsene da parte dell’ amministrazione e la nostra relativa interrogazione, da qualche giorno sembra che sia stato liberato almeno dai cani che lo occupavano, cosa minima ma non assolutamente sufficiente per rendere utilizzabile lo spazio , come sempre la squadra della Sindaca si muove sempre a rimorchio di sollecitazioni esterne.

Segreteria PD Bastia Umbra Gruppo Consiliare PD Bastia Umbra

Non avendo la minima visione strategica della nostra città e delle frazioni che sono la linfa della nostra comunità, in particolare in un momento di forte necessità di socialità da parte delle generazioni più giovani, avere uno spazio libero, sicuro e confortevole sarebbe fondamentale per ritrovarsi e praticare della sana attività fisica.

Attendiamo che la Giunta dia soddisfacente risposta delle azioni intraprese e della messa in sicurezza del campetto di Ospedalicchio.