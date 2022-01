Incidente in via Torgianese a Bastia Umbra, interviene la polizia locale

Un incidente stradale, provocato da una mancata precedenza, si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in via Torgianese a Bastia Umbra. Una vettura, che saliva sulla salita di via del Conservificio. verosimilmente per una mancata dare precedenza, si è scontrata con un’altra vettura che stava procedendo verso Santa Lucia. Come prevede il regolamento è scattato l’allarme al numero unico e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e la polizia locale. Nessuna persone è rimasta ferita.