Se Leggi sei Forte! Il Maggio dei Libri di Bastia Umbra

Il Comune di Bastia Umbra e la Biblioteca Comunale Alberto La Volpe aderiscono anche questo anno alla campagna di promozione della lettura Il Maggio dei Libri, promossa dal Centro per il Libro e la Lettura e dal Ministero della Cultura.

Il tema della campagna, è Se leggi sei forte!

Tre i filoni tematici a cui le iniziative si ispirano:

– La forza delle parole: dedicato all’uso delle parole per spiegare e plasmare il mondo e quindi alle letture sui temi di attualità, ambientali, politici e sociali;

– I libri, quelli forti…: dove troviamo le grandi opere che lasciano il segno, quelle in cui ci riconosciamo e al tempo stesso scopriamo qualcosa di nuovo su noi stessi;

– Forti con le rime: per dar voce alla poesia, classica e contemporanea, quale strumento potentissimo di espressione e seduzione.

L’iniziativa vuole favorire e stimolare l’abitudine alla lettura, considerata elemento chiave della crescita personale, culturale e sociale.

“Un appuntamento importante per la città nel cammino continuo dell’Assessorato alla Cultura insieme alla Biblioteca Comunale Alberto La Volpe nella promozione e condivisione dell’importanza della lettura come strumento della crescita sociale e personale di ciascuno, in tutte le fasce di età – afferma il Sindaco Paola Lungarotti. Leggere per ampliare le proprie conoscenze, per acquisire consapevolezza, sicurezza, capacità critica e rispetto verso l’altro. “Se leggi sei forte!” è il tema istituzionale della nona edizione di Libriamoci, una guida da seguire uno spunto per nuovi percorsi, spunti di lettura che diventano momenti di incontro e confronto perché la lettura unisce, la lettura ci permette di rispondere alle domande che spesso la vita ci pone”

Di seguito tutti gli appuntamenti:

Sabato 6 maggio, ore 8, Biblioteca, presentazione del libro, Gimmy dalle braccia lunghe di Silvia Tamberi

Domenica 7 maggio, ore 17, Auditorium Sant’Angelo, presentazione del libro, Ezio un Barbaro a difesa di Roma, di Mario Tosoni

Lunedì 8 maggio, ore 10, Auditorium Sant’Angelo, presentazione del libro, Non c’è orizzonte, di Luisa Ciancaleni

Mercoledì 10 maggio, ore 17, Biblioteca, Mamma Leggimi una storia, letture per famiglie

Domenica 14 maggio, ore 17, Auditorium Sant’Angelo, presentazione del libro, I rumorosi silenzi di un uomo comune, di Dante Siena

Sabato 20 maggio, ore 17, Auditorium Sant’Angelo, presentazione del libro, Cipolla Rossa di Laura Borgognoni

Venerdì 26, maggio ore 18.30, Auditorium Sant’Angelo, presentazione del libro, Appunti sulla finanza, di Marco Brufani

Sabato 27 maggio, ore 17, Auditorium Sant’Angelo, presentazione del libro, Il convittore, una storia d’amore di Franco Zizzola, a cura di Silvana Leggerini

Mercoledì 10, mercoledì 17, giovedì 18 e sabato 20 maggio, la Scuola in Biblioteca, letture riservate alle scuole della città.

Info e prenotazioni

bibliotecabastia@sistemamuseo.it

075 8005325