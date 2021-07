Volley, Princess Ndulue e Giulia Patasce convocate in azzurro

da Pianeta Volley

La piccola Umbria esulta per i risultati della pallavolo. Non sono solo le grandi squadre a regalare soddisfazioni ma anche i più giovani. Nelle ultime ore sono giunte due convocazioni alle atlete del Cuore Verde d’Italia per la nazionale italiana, il responsabile tecnico Marco Mencarelli, orvietano di origine, le ha chiamate per svolgere un collegiale di allenamenti da giovedì 8 a 22 luglio al centro federale Pavesi di Milano.

Ad essere chiamate ad indossare la maglia azzurra sono Princess Ndulue (classe 2005) e Giulia Patasce (classe 2004) entrambe tesserate col club di Trevi e facenti parte dell’organico della squadra di serie B1 femminile che si uniranno alle altre a partire dal 15 luglio. Entrambe di ruolo schiacciatrice e non nuove a chiamate dello staff tecnico del settore giovanile della Fipav, avranno l’occasione per mostrare il loro valore ed i progressi fatti in questi ultimi mesi di lavoro svolto col club.