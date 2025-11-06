Bastia Umbra, storie condivise per crescere insieme

La Biblioteca celebra la settimana Nati per Leggere

La Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe” di Bastia Umbra rinnova il suo impegno per la promozione della lettura in famiglia, aderendo alla Settimana Nazionale Nati per Leggere 2025, in programma dal 15 al 23 novembre. L’iniziativa, come sottolineato nel comunicato ufficiale della Biblioteca, si propone di avvicinare genitori e figli al piacere della narrazione condivisa, valorizzando il ruolo affettivo e cognitivo della lettura fin dai primi mesi di vita.

Il tema scelto per questa edizione, “Leggimi perché mi piace, leggimi ovunque!”, diventa il filo conduttore di una serie di appuntamenti pensati per coinvolgere diverse fasce d’età, con un’attenzione particolare ai più piccoli e alle future mamme. Lunedì 17 novembre alle 10.30 si apre con “Letture con la pancia”, un incontro dedicato alle donne in gravidanza, realizzato in collaborazione con il Centro Donna dell’Ospedale di Assisi. Un’occasione per riflettere sull’importanza di leggere al bambino già durante la gestazione, creando un legame precoce attraverso le parole.

Mercoledì 19 novembre, sempre alle 10.30, sarà la volta di “Che cos’è un bambino?”, letture animate rivolte ai bambini da 0 a 6 anni, per esplorare con delicatezza il tema della crescita. Giovedì 20 novembre, alla stessa ora, l’incontro “I bambini nascono per essere felici” porterà in scena storie che parlano di libertà, gioia e scoperta, mentre sabato 22 novembre si chiude con una sessione di letture libere, ispirata proprio al claim dell’edizione: “Leggimi perché mi piace, leggimi ovunque!”.

Tutti gli eventi sono gratuiti e su prenotazione, come indicato nel comunicato della Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe”, che invita le famiglie interessate a scrivere all’indirizzo bibliotecabastia.cultura@orologionetwork.it per partecipare.

La Settimana Nazionale Nati per Leggere, promossa a livello nazionale, coinvolge ogni anno biblioteche, pediatri, educatori e volontari, con l’obiettivo di rafforzare il diritto dei bambini alle storie. Il motto “Andiamo Diritti alle Storie!” richiama il valore della lettura come strumento di sviluppo emotivo e linguistico, ma anche come gesto quotidiano di cura e presenza.

Attraverso parole, immagini e momenti di condivisione, la Biblioteca di Bastia Umbra si conferma un presidio culturale attento ai bisogni dell’infanzia, offrendo esperienze che lasciano tracce profonde nella relazione tra adulti e bambini. Un viaggio tra le pagine che non si limita a raccontare, ma che costruisce legami, stimola la fantasia e prepara il terreno per una crescita armoniosa.