Incidente stradale tra un Suv BMW e un ciclista a XXV Aprile, c’è un ferito

Ferito un anziano lungo la strada tra San Bartolo e Monte Vettore

Un anziano ciclista è rimasto ferito in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi a Bastia Umbra, lungo il tratto di strada compreso tra via San Bartolo e via Monte Vettore, nei pressi del circolo XXV Aprile. L’incidente, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuto con un SUV BMW mentre percorreva la carreggiata in direzione di Santa Lucia. La dinamica è ora al vaglio della Polizia Locale di Bastia Umbra, al seguito della comandante Carla Menghella, che sta raccogliendo testimonianze e verificando la posizione dei veicoli al momento dell’impatto.

L’impatto si sarebbe verificato poco dopo il sottopassaggio, in un tratto di leggera salita che precede l’incrocio noto per altri sinistri stradali. Stando a quanto emerso dalle prime informazioni, il ciclista, residente nella zona, potrebbe aver tentato di svoltare all’altezza dell’incrocio, ma il movimento sarebbe avvenuto mentre il SUV sopraggiungeva nella stessa direzione di marcia. L’urto è stato inevitabile e ha scaraventato l’uomo sull’asfalto.

Le condizioni dell’anziano sono apparse serie ai primi soccorritori. Ha riportato un forte trauma a una gamba, con la sospetta frattura dell’arto inferiore. Dopo le prime cure prestate sul posto, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per accertamenti e ulteriori trattamenti. Non sarebbe in pericolo di vita, ma la prognosi resta riservata fino a nuova valutazione medica.

Alla guida del SUV, un uomo che si è immediatamente fermato per prestare soccorso e segnalare l’accaduto. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Bastia Umbra, che hanno provveduto ai rilievi e alla gestione del traffico, rimasto rallentato per circa un’ora. Il tratto interessato, infatti, collega due vie di grande passaggio per i residenti e per chi raggiunge la frazione di Santa Lucia.

Gli investigatori stanno ora lavorando per chiarire con precisione la successione dei fatti. Il tratto di strada in cui si è verificato l’impatto è stato teatro in passato di altri incidenti, spesso legati alla scarsa visibilità e alla conformazione dell’incroci. L’intervento tempestivo dei soccorsi e la collaborazione dei presenti hanno consentito di evitare conseguenze peggiori.