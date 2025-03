Film in uscita al Cinema Esperia questa settimana

Nuove pellicole tra fantascienza, commedia e documentari

Film in uscita al Cinema – Al Cinema Esperia questa settimana arrivano cinque nuove proposte cinematografiche, spaziando tra fantascienza, commedia, documentario e animazione. Tra le uscite più attese figura “Mickey 17”, il nuovo lavoro di Bong Joon-ho, noto per “Parasite”. Il film porta sullo schermo un futuro distopico in cui il protagonista, considerato sacrificabile, viene clonato ogni volta che muore, sollevando interrogativi etici sullo sfruttamento del lavoro e sul valore della vita umana.

“Anora”, diretto da Sean Baker, racconta la storia di un giovane miliardario russo che si innamora di una spogliarellista americana e decide di sposarla, scatenando l’opposizione della sua potente famiglia. Il film, che ha conquistato cinque premi Oscar, mescola satira sociale e romanticismo in un racconto ricco di tensioni e colpi di scena.

Il documentario “No Other Land”, realizzato da Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Ballal e Rachel Szor, offre uno sguardo intenso sulle condizioni di vita nella Cisgiordania occupata. Attraverso la testimonianza diretta di due amici, uno israeliano e uno palestinese, la pellicola mostra la quotidiana lotta per la sopravvivenza di chi vive sotto occupazione, tra demolizioni forzate e tensioni politiche.

Il regista Paolo Genovese propone invece “Follemente”, una commedia brillante con Pilar Fogliati ed Edoardo Leo. Il film gioca sulle voci interiori dei protagonisti, dando vita a un flusso di pensieri che si intrecciano in un susseguirsi di battute e situazioni esilaranti, capaci di coinvolgere ed emozionare il pubblico.

Per i più piccoli arriva “Elfkins – Missione Gadget”, diretto da Ute von Munchow-Pohl. Il film d’animazione mescola le tradizioni del folklore tedesco con le avventure moderne di un gruppo di piccoli gnomi operosi che, nascosti alla vista degli umani, dedicano la loro esistenza ad aiutarli in segreto. Una storia che unisce magia e divertimento, ideale per tutta la famiglia.

Il Cinema Esperia offre quindi un'ampia varietà di generi, garantendo un'esperienza cinematografica ricca e coinvolgente per ogni tipo di pubblico.