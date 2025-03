Prospettive 2025: Piergiorgio Odifreddi al Cinema Esperia

Prenotazioni aperte per l’incontro del 22 marzo a Bastia Umbra

Aperte le prenotazioni per “Imagine”, in programma il 22 marzo al Cinema Teatro Esperia di Bastia Umbra. Gli incontri sul tema “Occidente”, organizzati dall’Assessorato alla cultura del comune di Bastia Umbra, proseguono con l’intervento di Piergiorgio Odifreddi. Il filosofo e matematico interverrà alle 17.00, prendendo spunto dalla celebre “Imagine” di John Lennon per interrogarsi sulla possibilità di un Occidente diverso. Con realismo e senza illusioni, Odifreddi analizza l’attuale situazione dell’Occidente, caratterizzata dalla scomparsa di molte forme di sussidiarietà e solidarietà, dal militarismo e dalla crisi della libertà di stampa, sintomo di un generale offuscamento dello spirito critico. Nel suo recente libro, Odifreddi descrive questi fenomeni come il “marcio dell’Occidente”, marcio che va riconosciuto per poter lavorare a un futuro migliore, caratterizzato da un Tasso di Felicità Interna Lorda (FIL).

Piergiorgio Odifreddi, nato a Cuneo il 13 luglio 1950, è un matematico, logico e saggista italiano. Laureato in matematica, ha insegnato in diverse università italiane e straniere. Odifreddi è noto per la sua attività di divulgatore scientifico e per le sue posizioni critiche verso la religione, espresse in libri come “Il Vangelo secondo la scienza” e “Perché non possiamo essere cristiani”. La sua scrittura, chiara e incisiva, affronta temi complessi di matematica, logica e filosofia, rendendoli accessibili al grande pubblico.

