La programmazione del Cinema Esperia di Bastia Umbra ATTENZIONE Vi ricordiamo che lo spettacolo teatrale AVRAI VENT’ANNI TUTTA LA VITA sarà programmato giovedì 31 Marzo alle 21. FILM DAL 24 AL 30 MARZO UNA SETTIMANA ALL’INSEGNA DELLA COMMEDIA Arriva CORRO DA TE, commedia italiana con o Pierfrancesco Favino nei panni di un dongiovanni che, per conquistare la bella vicina, si finge paraplegico, finendo da subito in un bel guaio. LICORICE PIZZA, una commedia ambientata negli anni ’70 che racconta la storia d’amore di due giovani senza limiti e senza direzione. Con la regia di Paul Thomas Anderson (Boogey Nights, Magnolia, Il petroliere), è arricchito da un cast di grandi attori (Sean Penn, Tom Waits e Bradley Cooper) che affiancano i giovani bravissimi protagonisti. Sabato e domenica potete ancora godere della commedia british IL RITRATTO DEL DUCA. Un anziano idealista e brontolone scopre che il figlio ha rubato un quadro di Goya e decide di chiedere un riscatto per dare benefici ad anziani e poveri. Protagonisti due giganti del cinema, Jim Broadbent ed Helen Mirren. In attesa dell’uscita del film Dreamworks TROPPO CATTIVI, per i più piccini un’altra settimana per il film di animazione LIZZY E RED. Realizzato in stop-motion con personaggi di plastilina, è un ritorno ad uno stile di animazione classico ed artigianale, con una storia originale sull’amicizia tra due personaggi che per natura dovrebbero essere nemici. Da non perdere! Come sempre, ci vediamo al Cinema!