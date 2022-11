“Maestri del Commercio”, premiati a Bastia tre storici commercianti

“E’ stato un pomeriggio carico di emozione quello che come Amministrazione Comunale abbiamo dedicato oggi ai “Maestri del Commercio” bastiolo, tre storici nomi, quelli di Rossana Mela, Aquila di Diamante insieme a Riziero (Rino) Rossi per aver superato 50 anni di attività in Confcommercio- Ass.50&più, Marco Caccinelli Aquila d’oro per i suoi 40 anni in Confcommercio Ass.50&più”, così il Sindaco Paola Lungarotti all’indomani della cerimonia svolta nella cornice dell’Auditorium S. Angelo.

Oltre all’ Amministrazione Comunale, organizzatrice della manifestazione nell’ambito delle attività dell’Assessorato al Commercio, e rappresentata dal Sindaco Paola Lungarotti, dagli assessori Valeria Morettini, Daniela Brunelli e Stefano Santoni, erano presenti con i premiati le rispettive famiglie, il Presidente di Bastia Confcommercio, Marco Montecucco, molti componenti del Direttivo.

“Ci ha onorati della sua presenza il Presidente dell’Ass. Confcommercio regionale, l’ Ing Giorgio Mencaroni, che avevamo invitato a partecipare e che aveva consegnato loro recentemente a Perugia l’ambito premio. Insieme abbiamo ripercorso le tappe più significative dei tre commercianti bastioli nel mondo del commercio, storie di famiglia che le foto d’ epoca hanno saputo valorizzare con tanta emozione. Grazie a tutti i presenti, a nome della comunità di Bastia Umbra, – così il Sindaco Lungarotti nel suo intervento – per aver contribuito con la vostra attività di lunga data a far crescere il nome della nostra città. Obiettivo comune e condiviso è fare squadra, unire le forze e le risorse per valorizzare il patrimonio imprenditoriale di Bastia Umbra e renderlo esempio e modello di coesione e collaborazione tra soggetti che amano la propria comunità.

Il bene di ciascuno, bene di tutti” .