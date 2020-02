Festa degli Agricoltori, il 16 febbraio sfilata di 400 macchine agricole

Con un nobile intendimento torna Domenica 16 Febbraio la 6^ Festa degli Agricoltori, il cui ricavato sarà devoluto a favore della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer – reparto malattie metaboliche. In conferenza stampa di presentazione, a cui era presente il Sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti, la manifestazione è stata definita “Una sinergia di impegno e amore per il nostro territorio, per le nostre origini, con 400 trattori provenienti da tante ragioni che sfileranno da Santa Maria degli Angeli a Bastia Umbra. Una festa bellissima, il ricavato sarà devoluto alla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer”.

Il Programma:

Iscrizioni presso il luogo di ritrovo (dalle ore 8.00) delle macchine agricole a Santa Maria degli Angeli, Via Los Angeles (zona Ufficio Postale)

Ore 10.00 benedizione dei mezzi agricoli e delle Palme in Via Los Angeles (zona Uff. postale)

Il percorso prevede l’attraversamento della Zona industriale di Bastia Umbra e il ritorno a Santa Maria degli Angeli

Ore 13.00 Ritrovo finale conviviale al Palaeventi con agricoltori, familiari, autorità.

Per prenotazioni (entro il 13 Febbraio 2020)

Alessio Castellani 333.6900379

Mario Gambelunghe 339.3168467

Sergio Massimi 335.5318133

Claudio Marani 339.8866068