Festa degli Agricoltori, circa 400 macchine agricole hanno sfilato

Quattrocento circa macchine agricole hanno sfilato questa mattina alla sesta Festa degli Agricoltori, da Santa Maria degli Angeli a Bastia Umbra. Tanta adesione per un’iniziativa che ricorda le attività legate all’agricoltura e alla terra, tanto importanti per il nostro territorio. La manifestazione è stata definita “Una sinergia di impegno e amore per il nostro territorio, per le nostre origini. Una festa bellissima, il ricavato sarà devoluto alla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer”. Ha detto il sindaco di Bastia Umbra, Paola Lungarotti.