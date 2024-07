Spettacolo su San Francesco a Bastia Umbra

Bastia Umbra – Sabato 3 agosto alle ore 21:15, presso la Fonte di Moncioveta in Piazza Pirandello (Nuovo Polo Coop), si terrà lo spettacolo “San Francesco – Un Santo Pop”, messo in scena dalla Compagnia Masque e offerto dalla Sezione Soci Coop Centro Italia.

Lo spettacolo, definito “sui generis”, combina elementi di stand up comedy, musical e lettura storica drammatizzata. Attraverso un duo di chitarra e voce, verrà raccontata al pubblico la figura di San Francesco in una luce diversa, come uomo con pregi e difetti.

“San Francesco – Un Santo Pop” è descritto come uno spettacolo non adatto a chi ha una fede debole. Non si celebra il santo, ma l’uomo che decise di diventare santo, considerato il più pop di tutti.

La Compagnia Masque è nota per la sua capacità di unire diversi generi teatrali, offrendo al pubblico esperienze uniche e coinvolgenti. La Sezione Soci Coop Centro Italia ha deciso di sostenere questo evento per promuovere la cultura e l’arte nella comunità locale.

La scelta di rappresentare San Francesco in una chiave moderna e popolare mira a rendere la figura del santo più accessibile e comprensibile al pubblico contemporaneo. Lo spettacolo promette di offrire una riflessione sulla vita e le scelte di San Francesco, mettendo in luce aspetti meno noti della sua personalità.

La Fonte di Moncioveta in Piazza Pirandello è stata scelta come location per la sua atmosfera suggestiva, che contribuirà a creare un’ambientazione ideale per lo spettacolo. Gli organizzatori invitano tutti a partecipare e a non perdere questa occasione unica di vedere San Francesco sotto una nuova luce.

L’evento rappresenta un’opportunità per la comunità di Bastia Umbra di riunirsi e celebrare la cultura attraverso il teatro. La Sezione Soci Coop Centro Italia continua a sostenere iniziative culturali che arricchiscono il tessuto sociale e promuovono la partecipazione attiva dei cittadini.

In conclusione, "San Francesco – Un Santo Pop" è un evento che promette di sorprendere e coinvolgere il pubblico, offrendo una visione inedita e moderna di uno dei santi più amati e conosciuti.