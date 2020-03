Biblioteca, boom di iscrizioni a Media Library Online di Bastia Umbra

La Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe” di Bastia Umbra è iscritta a MLOL dal 2010 e da allora offre ai propri tesserati, attraverso il portale, la consultazione gratuita della sua collezione digitale: ebook, musica, film, giornali, banche dati, corsi di formazione online, archivi di immagini e molto altro.

Attraverso Media Library Online la nostra Biblioteca ha iscritto al prestito digitale oltre 1.000 utenti che ne hanno fatto richiesta.

Sistema Museo, in questi giorni difficili, di forzata chiusura al pubblico di musei, teatri e biblioteche, ha attivato la campagna social cultura apertA: #sistemamuseo, #laculturanonsiferma, #condividiamocultura, #iorestoacasa ed in soli 2 giorni la Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe” ha iscritto a MLOL oltre 280 persone che ne hanno fatto richiesta. Un modo per rimanere connessi anche a distanza, perché leggere fa bene alla salute.

Si può usufruire del servizio da casa, senza recarsi fisicamente in Biblioteca, per vedere un film o ascoltare musica. Non solo. Alcune tipologie, come audio ed ebook, comprendono anche risorse in download che possono essere scaricate sul dispositivo mobile.

MLOL è la prima rete italiana di biblioteche pubbliche, accademiche e scolastiche per il prestito digitale nata nel 2009. Ad oggi le biblioteche aderenti sono oltre 6.000 in 20 regioni italiane e 10 paesi stranieri.

Quali risorse puoi trovare in MLOL? 2 ebook e 2 audiolibri al mese, quotidiani e riviste in tutte le lingue, abbonamento a Spotify, musica, film, archivi di immagini e molto altro, tutto gratuito e consultabile attraverso tablet, smartphone, e-reader e computer.

Dato il periodo complicato che stiamo vivendo, MLOL ha anche organizzato un percorso di appuntamenti online per raccontare a tutti gli iscritti come funzionano i servizi. La miniserie, chiamata YOUR LIBRARY DOES NOT END HERE, partirà lunedì 16 marzo 2020. Seguendo la pagina Facebook della Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe” di Bastia Umbra gli utenti verranno informati ogni giorno sulle tematiche affrontate.

Come fare per iscriversi?

Invia una email con nome e cognome o chiama in Biblioteca:

bibliotecabastia@sistemamuseo.it

075 8005325

Le Bibliotecarie sono a disposizione ogni giorno con il servizio di back office. (DA MICHELA GIUGLIETTI – SISTEMA MUSEO – GESTORE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE)