Incendio in via Aldo Moro a Bastiola, a fuoco una canna fumaria

Una canna fumaria si è incendiata, forse a causa di una scarsa manutenzione, in un palazzo in via Aldo Moro a Bastiola di Bastia Umbra. Poco dopo le 19 nel quartiere sono risuonate le sirene dei vigili del fuoco di Assisi. «Si è trattato di una canna fumaria che è andata a fuoco – ha detto un operatore del soccorso -, ma non c’ nessuna persona coinvolta».

I vigli del fuoco sono saliti rapidamente in cima al palazzo per domare le fiamme e contenere il denso fumo che si era disperso già nelle vie accanto a quella dedicata al grande statista ucciso dalle Brigate Rosse.

Un’ora, circa, di lavoro e le fiamme rosse sono potute ripartire alla volta del distaccamento della città Serafica.